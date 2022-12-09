Tarımsal destek ödemeleri çiftçilerin hesabına yatırılacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Bakan Kirişçi, "1 milyar 318 milyon 43 bin TL'lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

Kirişçi, söz konusu paylaşımda şu bilgilere yer verildi:



"Çiğ süt desteği 1 milyar 12 milyon 835 bin 588 lira, zeytinyağı desteği 45 milyon 789 bin 975 lira, hayvan hastalıkları tazminatı desteği 37 milyon 749 bin 145 lira, sertifikalı tohum üretim desteği 18 milyon 423 bin 224 lira, sertifikalı tohum kullanım desteği 3 milyon 872 bin 130 lira, süt analiz desteği 103 milyon 699 bin 944 lira, kırsal kalkınma yatırımları desteği 39 milyon 991 bin 933 lira, bireysel sulama hibe desteği 20 milyon 209 bin 517 lira, tiftik üretimi desteği 12 milyon 202 bin 251 lira, AR-GE desteği 3 milyon 347 bin 93 lira ve hayvan genetik kaynakları koruma desteği 19 milyon 922 bin 200 lira."

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