Tarımsal girdi fiyat endeksi yükseldi

Tarım-GFE'de (2020=100), 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,52 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 17,88 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,88 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,27 artış gerçekleşti.



Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 2,79 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 0,95 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde %33,92 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 33,61 artış gerçekleşti.