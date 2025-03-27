Tasarruf finansman şirketlerine düzenleme

Tasarruf finansman şirketleri kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar kapsamına alındı.

Tasarruf finansman şirketlerine düzenleme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) düzenleme ve denetimine tabi tasarruf finansman şirketlerinin, "kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar (KAYİK)" kapsamına alınması kararlaştırıldı.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun konuya ilişkin Kurul Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu hükümleri uyarınca BDDK düzenleme ve denetimine tabi tasarruf finansman şirketlerinin KAYİK kapsamına alınmasına karar verildi.

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