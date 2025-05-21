Taşımacılıkta devrim: 2028’e kadar yüzde 50’ye ulaşacak

Batarya devi CATL'nin milyarder başkanı Robin Zeng, Çin'de satılan tüm yeni kamyonların yarısının 2028 yılına kadar elektrikle çalışmasını bekliyor ve bu tahmin ağır yük araçlarında küresel pazar için büyük bir yıkımın habercisi.

Financial Times'a verdiği mülakatta Zeng, kendi bataryalarıyla çalışan kamyonların ton-kilometre başına maliyeti, benzinle çalışanlara kıyasla %35 oranında azaltabileceğini söyledi.



Zeng'in iddiaları, İsveçli Volvo ve Alman MAN ve Daimler gibi geleneksel kamyon üreticilerinin yakında binek otomobil pazarını kasıp kavuran türden yoğun bir Çin rekabet dalgasıyla karşılaşabileceğini gösteriyor.



CATL, "75 Numara" adını verdiği standartlaştırılmış bir bataryayı kullanmak üzere, halihazırda 30 farklı elektrikle çalışan model üreten bir düzineden fazla Çinli kamyon üreticisiyle anlaştı. Akülerin yeniden şarj edilmek üzere değiştirilebileceği bir istasyon ağı kuruyor.



Zeng, "Bu insanlar için neden bu kadar cazip? Birincisi, akü artık müşteriye ait değil, sadece kiralıyorlar. Böylece bir kamyon için satın alma maliyeti önemli ölçüde azalıyor" dedi.