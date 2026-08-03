Taşınma maliyeti 250 bin lirayı aştı

Kentsel dönüşüm, evlilik, ev sahibi ile kiracı anlaşmazlıkları gibi birçok sebep, bu dönemde taşınma hareketliliğini artırıyor. Ancak büyükşehirlerde kiralık ev bulmak kadar taşınmak da el yakıyor.

Depozito, emlakçı komisyonu, nakliye ücreti derken toplam maliyet 250 bin lirayı aşıyor.

Merkez Bankası verilerine göre, İstanbul'da 100 metrekare evin ortalama kirası 45 bin lira.

Yasaya göre, en fazla 3 kira bedeli depozito talep edilebiliyor. İstanbul'da ev sahipleri ortalama 2 kira depozito istiyor.

İstanbul'da nakliye ücretleri ise evin büyüklüğüne göre değişiklik gösteriyor. 2+1 dairelerin ortalama taşıma ücreti 35 ile 45 bin lira arasında değişiyor.

FİYATLAR 2 YILDA YÜZDE 200 ARTTI

Nakliye firması yetkilisi Ali Bekol, taşıma ücretlerinin eşya miktarına göre değiştiğine dikkat çekti. Şehir içi ev eşyası taşıma maliyetinin 65 bin liraya kadar çıktığını ifade eden Bekol, fiyatların son 2 yılda hemen hemen yüzde 200 civarında arttığını söyledi.

KOMİSYON, TADİLAT, BOYA...

Emlakçı komisyonu da listenin başındaki kalemlerden. 45 bin lira kirası olan bir ev için yaklaşık 50 bin lira komisyon ödeniyor.

Boya, küçük tadilat masrafları ise ortalama 30 bin lira.