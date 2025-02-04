Taşıt ilanlarında yeni dönem: Yetki doğrulaması yapılacak

Ticaret Bakanlığınca taşıt ilanlarında Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) üzerinden "yetki doğrulaması" uygulaması bugün itibarıyla devreye aldı.



Taşıt ilanlarında yetki doğrulaması uygulamasında 1 Nisan'a kadar geçiş süreci öngörüldü. Bu tarihe kadar yetki doğrulaması süreci tamamlanmadan da taşıt ilanı verilebilecek.



Geçiş sürecinin sona ermesiyle taşıt ilanlarında yetki doğrulaması zorunlu hale gelecek.



Platformlardaki taşıt ilanları sadece ilana konu taşıt sahibi, birinci ve ikinci derece kan hısımları veya eşi ile taşıt sahibince yetkilendirilen belgeli işletmelerce verilebilecek.



Taşıt sahiplerinin ilan verme konusunda oto galeri işletmelerini yetkilendirmesini e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek.



1 Nisan itibarıyla ilan platformlarında yetki doğrulaması yapılmadan taşıt ilanı verilemeyecek.



İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi bulunmayan oto galeri işletmelerince ilan girişi yapılamayacak.



Söz konusu düzenleme sosyal medya dahil olmak üzere elektronik ortamda verilen tüm ilanları kapsayacak.



Taşıt ilanlarında kimlik doğrulaması uygulaması 1 Kasım 2023'ten itibaren uygulanıyordu. Uygulama ile kimlik bilgilerini doğrulamayan kişilerin platformlar üzerinden ilan vermesinin önüne geçilmişti.

