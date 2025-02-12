Taşıt kredilerinde düşüş başladı mı?

Merkez Bankası'nın faiz indiriminin kredilere sınırlı yansıması sürüyor.



Faiz indirimi sonrası mevduat faizlerini hızla güncelleyen bankaların kredi faizlerinde yavaş kalması tepki çekmişti.



Otomobil almak isteyenlerin yakından takip ettiği taşıt kredilerinde ise düşüş sinyalleri gelmeye başladı.



Bankaların faiz oranlarına bakıldığında taşıt kredilerinde en düşük faiz oranının yüzde 3,39'a düştüğü görüldü. Geçen hafta en düşük faiz oranı teklifi yüzde 3,45 civarında seyrediyordu. Çoğu bankada ise faiz oranları 3,50-4,00 aralığında seyrediyor.



Merkez Bankası verilerine göre 17 Ocak haftasında yüzde 47,30 faiz ortalaması 31 Ocak haftasında 39,80'e geriledi.



Diğer taraftan otomobil ve hafif ticari araç pazarında ocak ayında yüzde 13,9 düşüşle 68 bin 654 adet satış gerçekleşti. Satışlardaki gerilemeye rağmen tarihin en iyi ikinci ocak ayı performansı kaydedildi.



Uzmanlar, yılın ikinci yarısında kredi faizlerinde yüzde 2'li seviyelere inilebileceğini ifade ediyor.



200 bin lira kredinin yüzde 3,59 faiz ve 12 aylık geri ödemede aylık taksidi 22 bin 143 lira oluyor. Toplam geri ödeme ise 267 bin lirayı buluyor.