Taşıt kredilerinde indirim başladı mı?

Merkez Bankası'nın faiz indirim döngüsüne başlaması ile birlikte kredi faizlerinde güncelleme beklentisi öne çıkıyordu.



Mevduat faizlerinde hızla adımlar atan bankalar, kredi faizlerinde daha ağır hareket etti.



Buna rağmen krediler için sınırlı da olsa aşağı yönlü güncellemeler başladı.



TAŞIT KREDİSİ FAİZLERİ DÜŞTÜ MÜ?



Geçen yıl yüksek faiz oranları otomobil satışlarını baskılamıştı.



Faiz indirimlerinin ardından ikinci el otomobil kredisinde en düşük faiz oranı 3,15'e kadar geriledi.



Faiz oranları bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Çoğu bankada faiz oranları 3,50-4,00 aralığında seyrediyor.

Sektör yetkilileri, faizlerin düşüş trendinde olmasına rağmen halen istenilen seviyelerden uzak olduğunu belirtiyor.



Uzmanlar, yılın ikinci yarısında kredi faizlerinde yüzde 2'li seviyelere inilebileceğini ifade etti.



400 BİN LİRA TAŞIT KREDİSİNİN GERİ ÖDEMESİ



İkinci el otomobilde yüzde 3,15 faiz oranıyla 36 ay vadeli 400 bin lira taşıt kredisinin geri ödemesi aylık 21 bin 434 lira oluyor. Toplam geri ödeme ise 773 bin 920 lira olarak hesaplanıyor.