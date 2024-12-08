Taşıt tanıma için ek süre talebi

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Başkanı İmran Okumuş, taşıt tanıma sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Okumuş, bir aylık ertelemenin hiçbir sorunu çözmeyeceğini dile getirip "Önümüzdeki yüksek maliyet sorununu çözebilmek için en az bir yıllık bir süre uzatımı yapılması gerekir." dedi.



Okumuş "Bu süre içinde şeffaf bir şekilde oluşacak rekabet ortamının fiyatları aşağı çekeceğini biliyoruz." ifadelerini kullanıp "Hizmet bedeli adı altında her yıl yeniden değerleme oranında arttırılarak istasyonlardan alınacak olan 50 bin lira ile ilgili tebliğde herhangi bir değişiklik olmaması da çok manidar." açıklamasını yaptı.