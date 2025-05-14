Tatil rezervasyonu yaptıracaklar dikkat: Bakanlıktan "sosyal medya" uyarısı"

Ticaret Bakanlığı, yaz tatili ve Kurban Bayramı öncesinde artan turizm hareketliliğiyle birlikte, tüketicilerin dolandırıcılık mağduru olmaması için dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Bakanlık, özellikle sosyal medya üzerinden yapılan sahte rezervasyonlara karşı vatandaşları uyardı.



Yapılan açıklamada, seyahat acenteleri ve otellerin tanıtım faaliyetlerinin hızlandığı bu dönemde, sosyal medya ya da e-posta gibi yollarla ulaştırılan tekliflerin dikkatle incelenmesi gerektiği belirtildi. “Satın alma kararı öncesinde, tercih edilen seyahat acentesi veya turizm tesisinin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TÜRSAB kayıtları sorgulanmalıdır” uyarısında bulunuldu.



Tüketicilere ayrıca, sosyal medya yerine seyahat acentelerinin resmi internet siteleri üzerinden rezervasyon yapmaları önerildi. Sözleşme imzalanmadan önce işletmenin iletişim bilgilerinin, internet sitesi adresinin ve e-ticaret sistemine kayıtlı olup olmadığının kontrol edilmesinde fayda olduğu belirtildi.

9 FİRMA SAVCILIĞA BİLDİRİLDİ



Bakanlık, 2023’ten bu yana tüketici şikayetleri doğrultusunda yürütülen denetimler kapsamında 7 soruşturma raporunu cumhuriyet başsavcılıklarına ilettiğini, 21 firmaya yaklaşık 16 milyon lira para cezası uygulandığını, 19 firma hakkındaki incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

Açıklamada, tüketicilerin planladıkları turlara katılamamaları durumunda, paket tur sözleşmesini en az 30 gün önceden iptal etmeleri halinde vergi gibi yasal yükümlülükler dışında herhangi bir kesinti yapılmaksızın ücretlerini geri alma hakları olduğu hatırlatıldı.



Seyahat acentelerinin sözleşmeleri gerektiği gibi yerine getirmemeleri durumunda tüketicinin zararının tazmin edilmesi gerektiği vurgulandı. Boşa harcanan tatil süresi için de uygun tazminat talep edilebileceği belirtildi. Ayrıca, cezai şart ödemeksizin iptal imkanı sunan ihtiyari sigorta uygulamalarının tüketici lehine olduğuna dikkat çekildi.

Uyuşmazlıklar İçin Hakem Heyeti ve Mahkemeler Devrede



Açıklamada, 2025 yılı için 149 bin TL’nin altındaki uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetlerine, üzerindeki tutarlarda ise tüketici mahkemelerine başvurulabileceği; mahkemelere gitmeden önce ara bulucuya başvurulmasının zorunlu olduğu hatırlatıldı.

