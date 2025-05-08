Tatilinizi zehire döndürebilir!  Dolandırıcılar iş başında

Tatil sezonunun yaklaşmasıyla birlikte internet üzerinden villa ve yazlık kiralamaları arttı.



Ancak uzmanlar, dolandırıcıların özellikle sahte web siteleriyle tatilcileri hedef aldığı konusunda uyarıyor.



Bu yaz Çeşme, Bodrum ve Marmaris gibi popüler bölgelerde sezonluk kira bedelleri 1 milyon liraya kadar çıkarken, fiyatların daha da artmasından endişelenen tatilciler erken rezervasyon için internete yöneliyor.



Ancak her yıl binlerce kişi sahte ilanlar ve dolandırıcılık nedeniyle mağdur oluyor.



"PİYASA ARAŞTIRMASI YAPILMALI"



NTV'ye konuşan Avukat Elvan Kakıcı, tatilcilerin dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, “Öncelikle TÜRSAB onayı olan emlakçıları tercih etmeliler. Ayrıca ev tutmayı düşündükleri bölgelerde piyasa araştırması yapmaları gerekiyor” dedi.



Dolandırıcıların en yaygın yöntemi ise sahte web siteleri üzerinden işlem yapmak.



Orijinal siteleri birebir kopyalayarak, benzer alan adlarıyla tüketicileri kandıran dolandırıcılar cazip indirimler sunarak güven kazanıyor ardından ödemeyi banka üzerinden şahıs hesaplarına yönlendiriyor.



Kakıcı, “Gerekli araştırmalar yapılmadan kesinlikle ödeme yapılmamalı. Mutlaka yazılı sözleşme düzenlenmeli. Kiranın başlangıç ve bitiş tarihleri ile ödeme koşulları açıkça belirtilmeli” uyarısında bulundu.



Uzmanlar ayrıca, sahte internet sitelerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TÜRSAB’a bildirilmesi gerektiğini belirtiyor.