Tavuk etine iki gün arayla iki zam

Bayram öncesinde tavuk fiyatlarına iki gün arayla iki kez zam geldi.

Etiketler toplam yüzde 25 zamlandı.

Ticaret Bakanlığı, ramazan dolayısıyla fahiş fiyatın önüne geçmek için ihracatı durdurmuştu ancak bayram öncesi ihracatın açılmasıyla büyük tavuk firmaları önce yüzde 10 ardından da iki gün sonra yüzde 15 daha zam yaptı.

KANADIN KİLOSU 520 LİRA OLDU

Peş peşe gelen zamlardan en çok kanat etkilendi. Kanadın fiyatı 385 liradan 520 liraya yükseldi.

İstanbul Kasaplar Odası, zamların gerekçesini artan maliyetler olarak açıkladı.

“TAVUĞA BİR SENEDİR ZAM GELMİYORDU”

İstanbul Kasaplar Odası Başkanı Ali Güla, gelen zammı "normal" olarak değerlendirdi. Tabağa ve poşete de zam geldiğini dile getiren Güla, "Her şeye zam geldi. Mazota gelen zam, nakliyeye yansıyınca işverene de yansıdı. Zaten tavuğa bir senedir zam gelmiyordu." dedi.

Vatandaş ise alım gücünün günden günde zayıfladığını ifade edip zamma tepki gösterdi.