Tavuk fiyatını yüzde 30 düşürecek proje: Kasaplar yetki istiyor

Mahalle kasapları, tavuk etini ya bütün ya da entegre tesiste parçalanmış ve paketlenmiş şekilde satabiliyor. Kasaplar gıda enflasyonuna ve yaklaşan Ramazan'a dikkat çekiyor, ilgili yönetmeliğin değişmesini istiyor.



İstanbul Perakendeci Kasaplar Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, "Biz bütün tavuğu alıp, kanattı, göğüstü, bagetti parçaladığımız zaman, bizim maaliyetimiz çok çok aşağıya çekecek. Halkımız daha ucuz bir tavuğa ulaşmış olacak." dedi.



İstanbul Perakendeci Kasaplar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Tavukçu, "Eğer ki biz kasap esnafı olarak bu izni alabilirsek, tavuk etinde yüzde 20, yüzde 30 tam tersi zam değil, indirim yapacağız." ifadelerini kullandı.

"TAVUK PARÇALAMA FİYATLARI DÜŞÜRÜR"



İstanbul Perakendeci Kasaplar Odası üyeleri "Mahallemi Kasabımı Geri İstiyorum" adıyla bir kampanya başlattı. Seslerini Tarım ve Orman Bakanlığı'na duyurmak isteyen kasaplar, mevcut yönetmeliğin haksız rekabete de yol açtığını vurguluyor.



Tavukçu, "Eğer ki tüm mahallelere yayılmış kasap esnafı marketlerle rekabet edebilirse, bu halkımızın fiyat açısından büyük faydasına olur." ifadelerini kullandı.

SALMONELLA NEDENİYLE İZİN VERİLMİYOR

Mevcut yönetmelikte salmonella bakterisi bulaşma riski nedeniyle kasapların tavuk etini parçalamasına izin verilmiyor. Ancak bilim insanları ellerindeki araştırma verilerinin farklı olduğuna dikkat çekiyor.



İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serkan Kemal Büyükünal, "Burada çok ciddi anlamda yanlış bir bakış açısı söz konusu. Kasaphanelerde, kasap dükkanlarında bunu başlıbaşına ete bulaştırması söz konusu değil. Bu konuda onlarca yaptığımız çalışmamız var. Entegre kesimhanelerinden tedarik edilen kanatlı karkaslardan yapmış olduğumuz çalışmada hepsinin kaynağı, kanatlı kesimhane olarak gözüküyor." değerlendirmesinde bulundu.



İstanbul Kasaplar Odası Üyeleri, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde de tavuk etinin kasap dükkanlarında parçalanıp satıldığının da altını çiziyor.

