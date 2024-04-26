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Tavuk ihracatına yasak yolda

Son zamanlarda artan beyaz et fiyatları nedeniyle Ticaret Bakanlığı harekete geçti. İhracatın yasaklanmasına ilişkin çalışma başlatıldı.

Tavuk ihracatına yasak yolda
5 ayda yüzde 200 zam | İstanbul kanatsız kaldı

5 ayda yüzde 200 zam | İstanbul kanatsız kaldı

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etinde son 5 ayda yaşanan artış Ticaret Bakanlığı'nı da harekete geçirdi.

Fiyat artışına sebep olan etkenleri ortadan kaldırmak için çalışma başlatıldı.

İhracat yasağı getirilerek iç piyasaya arzın artırılması planlanıyor.

Düzenlemeye son şeklinin verilmesi için çalışmalar sürüyor.

Sektör temsilcileri ise, kırmızı et ücretini karşılayamayanların beyaz ete yöneldiğini bunun da son zamanlardaki fiyat artışına etkisi olduğunu belirtiliyor.

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