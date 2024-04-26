Tavuk ihracatına yasak yolda

Tavuk etinde son 5 ayda yaşanan artış Ticaret Bakanlığı'nı da harekete geçirdi.



Fiyat artışına sebep olan etkenleri ortadan kaldırmak için çalışma başlatıldı.

İhracat yasağı getirilerek iç piyasaya arzın artırılması planlanıyor.

Düzenlemeye son şeklinin verilmesi için çalışmalar sürüyor.

Sektör temsilcileri ise, kırmızı et ücretini karşılayamayanların beyaz ete yöneldiğini bunun da son zamanlardaki fiyat artışına etkisi olduğunu belirtiliyor.

