Tayland'da otomobile büyük talep

Tayland Sanayi Federasyonu'na (FTI) göre, Tayland'daki iç otomobil satışları Eylül 2025'te yıllık bazda yüzde 23,82 artarak 48 bin 350 adede ulaştı. Bu, Ağustos ayında kaydedilen yüzde 5,38'lik artıştan keskin bir ivmelenme anlamına geliyor.



Bu, uygun fiyatlandırma ve modern teknoloji sayesinde patlayan elektrikli araç pazarının öncelikli olarak desteklediği üst üste altıncı ay büyüme oldu. Buna karşılık, pikap satışları, durgun bir iç ekonomi, artan yaşam maliyetleri ve finans kuruluşları tarafından uygulanan daha sıkı kredi onay süreçlerinin baskısı altında düştü.



2025'in ilk dokuz ayında, toplam iç otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,12 daha yüksek olan 477 bin 969 adede ulaştı. Bu arada, otomobil üretimi Eylül ayında yıllık bazda yüzde 4,77 artarak 128 bin 104 adede yükseldi. Bu artış, esas olarak elektrikli araçlara ve modifiye edilmiş pikap araçlara (PPV) olan güçlü taleple desteklendi. Ocak-Eylül döneminde toplam araç üretimi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,63 düşüşle 1 milyon 75 bin 801 adete ulaştı.