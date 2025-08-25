Tayvan'dan Çin'e ambargo

Nikkei Asia'nın haberine göre, Tayvanlı çip üreticisi TSMC, ABD'nin baskılarından kaçınmak amacıyla ileri teknoloji çip üretiminde Çin menşeli ekipmanları devre dışı bırakıyor.



Şirket, özellikle yapay zeka ve gelişmiş elektroniklerde kritik rol oynayan en yeni nesil çiplerin üretim sürecinde Çinli tedarikçilerin makinelerine yer vermeme kararı aldı.

