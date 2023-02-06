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TBB: ATM'lerden yapılacak işlemlerden ücret tahsis edilmeyecek

Türkiye Bankalar Birliği, depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa illerinde bulunan ortak ATM'lerden yapılacak işlemlerden ücret tahsis edilmeyeceğini açıkladı.

TBB: ATM'lerden yapılacak işlemlerden ücret tahsis edilmeyecek
Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde deprem

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Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa illerinde bulunan ortak ATM'lerden yapılacak işlemlerden ücret tahsis edilmemesi yönünde prensip kararı alınmıştır.

Bankacılık sektörü depremden etkilenen bölgeleri yakından takip ederek, ihtiyaç duyulacak desteğin sağlanması amacıyla kamu otoriteleriyle işbirliği halinde gerekli çalışmaları sürdürmeye devam etmektedir."

TBB'den bankalara çağrı: Borçları öteleyin

TBB'den bankalara çağrı: Borçları öteleyin

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