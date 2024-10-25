TBB Başkanı Alpaslan Çakar ABD'de temaslarda bulundu

Çakar, TBB tarafından düzenlenen geleneksel resepsiyona Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakan Yardımcısı Osman Çelik, TCMB Başkanı Fatih Karahan ve Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal’ın yanı sıra, uluslararası banka temsilcileri ve finans sektörü mensupları katıldı. Çakar, “Ülkemizi ve finansal sektörümüzü tanıtmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu resepsiyona yoğun ilgi gösterilmesinden mutluluk duyduk,” dedi.

Çakar, uluslararası bankalar ve finansal kuruluşlarla yapılan görüşmelerde, Türkiye'nin ekonomik performansını, küresel ekonomik gelişmeleri, meslektaşlarının değerlendirmelerini ve geleceğe yönelik iş ilişkilerini ele aldıklarını belirtti.

Bu yılki öncelikli konular arasında korumacılık, büyüme farklılıkları, verimliliğe dayalı büyüme ve gelişmekte olan ülkelerdeki reform ihtiyacı öne çıktı.



Görüşmelerde “teknolojik gelişmeler” ve “sürdürülebilirlik” temalarının öne çıktığını vurgulayan Çakar, yapay zeka teknolojilerinin finansal sektörde yaygınlaşmasının beklendiğini ve sürdürülebilirlik için kamu-özel sektör uyumunun öneminin altını çizdi. Ayrıca Çakar, Türkiye’nin büyüme performansı, enflasyondaki düşüş eğilimi, cari açıkta daralma, güçlü rezervler ve bütçe politikalarıyla yatırımcıların ilgisini çektiğini belirtti.