TBMM'de bütçe maratonu başladı: Kesintisiz 12 gün sürecek

TBMM Genel Kurulunda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Genel Kurul'da bütçeyle ilgili sunum yaptı.



2025'te enflasyonun Orta Vadeli Program'da ve enflasyon raporunda ilan edilen seviyelerle uyumlu gerçekleşeceğini belirten Yılmaz, "Aralık ayı fiyat gelişmeleriyle birlikte 2024 yıl sonunda enflasyon oranının TCMB'nin tahmin aralığıyla uyumlu olmasını bekliyoruz." dedi.



Yılmaz, dezenflasyon sürecini başarıyla tamamlayarak, yeniden tek haneli enflasyon seviyelerini görmeyi ve böylece kalıcı fiyat istikrarı dönemine geçmeyi hedeflediklerini söyledi.



Eylül ayında toplam istihdamın 33 milyonu aştığını hatırlatan Yılmaz, dezenflasyon sürecinin ekonomiyi yavaşlatıcı etkisine rağmen 2024 yılının ilk üç çeyreğinde istihdamda ve iş gücüne katılımdaki artışın devam ettiğini ifade etti.



GÖRÜŞMELER 12 GÜN SÜRECEK



Genel Kurulda bugün, bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler gerçekleştirilecek.



Aralıksız 12 gün sürecek bütçe görüşmeleri, 20 Aralık Cuma günü sona erecek. Bakanlıkların, bağlı kurum ve kuruluşların bütçe ve kesin hesapları üzerindeki müzakereler 8 turda ele alınacak.