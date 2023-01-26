TBMM'de kapsamlı EYT toplantısı

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi merakla bekleniyor.

Dün AK Parti milletvekillerinin imzasına açılan düzenlemeyle ilgili bugün Meclis'te kapsamlı bir toplantı yapıldı.

TBMM Plan Bütçe Komisyonu salonunda yapılan toplantı, yaklaşık 4.5 saat sürdü.

Toplantıya; Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, AK Parti grup başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun yanı sıra ilgili bakanlıkların yardımcıları da katıldı.

SON ŞEKLİ VERİLDİ

Toplantıda düzenlemeye büyük ölçüde son şeklinin verildiği belirtiliyor. Yapılacak son düzeltmelerin ardından teklifin, pazartertesi günü TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor.

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İLK MAAŞ MARTTA

Teklif önce Plan Bütçe Komisyonuna gelecek. Ardından Genel Kurul görüşmelerinin ardından teklif yasalaşacak. Yasalaşma sürecinin şubat ayında tamamlanması bekleniyor.



Yapılan açıklamada, EYT'lilerin mart ayında ilk maaşlarını alabileceği belirtilmişti.



EYT KİMLERİ KAPSIYOR?



8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar EYT kapsamına giriyor. Bu tarihten sonra hizmet başlangıcı olanlar ise düzenlemeden yararlanamayacak. Çalılşanların kapsamı için SSK, Emekli Sandığı veya Bağ-Kur ayrımı yapılmayacak.

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EYT ŞARTLARI NELER?



8 Eylül 1999 öncesi işe girişi olanlardan kadınlar için 5 bin prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi, erkekler için 5 bin prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi gerekiyor. Prim ve sigortalılık süresi şartlarını karşılayanlar yaşa bakılmadan emeklilik hakkı kazanacak.



Emekli Sandığı ve Bağ-Kur'da kadınlarda 20 yıl sigortalılık sürüsi ve 7 bin 200 prim günü, erkeklerde 25 yıl ve 9 bin prim günü gerekiyor.



Siortalılık süresini erkekler en son 8 Eylül 2024'te dolduracak.



KAÇ KİŞİ YARARLANACAK?



Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkına kavuşacak. Prim ve sigortalılık süresini tamamlayanlarla birlikte bu sayı her yıl artacak.