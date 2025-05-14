TCMB: Altın fiyatlarındaki yükseliş, konut ve otomobil talebini artırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), altın fiyatlarındaki yükselişin konut ve otomobil piyasalarına etkisini incelediği bir analiz yayımladı.

“Altın Fiyatı Kaynaklı Servet Artışının Konut ve Otomobil Piyasalarına Etkisi” başlıklı çalışmada, Eylül 2023-Nisan 2025 döneminde altın fiyatlarının dolar cinsinden yaklaşık yüzde 77 oranında arttığı belirtildi.

Analize göre, altın cinsinden tasarrufu bulunan kesimler bu yükselişle birlikte önemli bir servet artışı yaşadı. Bu durumun, konut ve otomobil gibi dayanıklı mallara olan talebi artırdığı kaydedildi.

İl bazında yapılan değerlendirmede, altın mevduat oranı yüksek olan illerde konut fiyatlarının 2023’ün son çeyreğinden itibaren diğer illere kıyasla belirgin şekilde yükseldiği tespit edildi. Ortalama altın mevduat oranına sahip bir ilde, konut fiyatlarının bu süreçte yaklaşık yüzde 11 ilave arttığı belirlendi.

Konut satış adetlerinde anlamlı bir artış görülmezken, ipoteksiz satışların payında yükseliş olduğu gözlemlendi. Bu da vatandaşların altın kazançlarını doğrudan konut alımına yönlendirdiğini ortaya koydu.

Otomobil piyasasında ise durum farklılık gösterdi.

Altın mevduat oranı yüksek olan illerde otomobil satışlarında artış yaşandı. Analizde, otomobil arzının daha esnek olması nedeniyle talep artışının doğrudan satışlara yansıdığı vurgulandı.

Sonuç olarak, TCMB’nin çalışması altın fiyatlarındaki artışın konut ve otomobil piyasalarında güçlü bir servet etkisi yarattığını ve bu etkinin, özellikle sıkı finansal koşullara rağmen talebi canlı tuttuğunu ortaya koydu.