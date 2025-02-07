TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Enflasyonun yüzde 30'larda takılıp kalacağını söylemek hurafe

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, İstanbul Finans Merkezi'nde yılın ilk enflasyon raporunun sunumunu gerçekleştirdi.



TCMB, 2025 yılı enflasyon tahminini yüzde 21'den yüzde 24'e yükseltti. Enflasyon tahmini 2026 yılı için yüzde 12, 2027 yılı için yüzde 8 olarak belirlendi.



Toplantıda TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay da enflasyon yapışkanlıı endişesine ilişkin bir soruyu yanıtladı.



Akçay, enflasyonun yüzde 30'larda takılıp inmeyeceğini söylemenin hurafe olduğunu belirterek, "Enflasyonun hangi seviyede takılı kalacağını bilmiyoruz, 30'larda takılacağını söyleyenler için "nereden biliyorsunuz", bu tür söylemler hurafe. Seçilen patikaya tek ya da mutlak doğru diye bakmak ne seçen açısından, ne de alternatifi öneren açısından doğru bir şey, ikisi için de yanlış. Hedeflerimizde sapma olduğunda gerekli hamleyi yapma imkan ve kapasitemiz var mı bunu sorgulamamız daha önemli." ifadelerini kullandı.