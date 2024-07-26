TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Erken faiz indirimi gündemde değil

Merkez Bankası erken bir faiz indirimi planlamıyor.

Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, Reuters haber ajansına açıklamalarda bulundu. Erken bir faiz indiriminin gündemlerinde olmadığını söyledi.

"SIKI DURUŞ KORUNACAK"



Para politikası adımlarını değerlendiren Akçay, "Şu anda faiz indirimi döngüsü değerlendirilmiyor. İndirimler başladığında da sıkı duruşun korunacağına dair kuşkuya yer bırakılmayacak. Erken bir faiz indirimi canlanan bir enflasyon riski oluşturabilir."

Faiz indirimlerinin başlayacağı dönem için aylık enflasyonun takip edileceğini vurgulayan Akçay, ön koşulun aylık enflasyonda kalıcı gerileme olduğunu söyledi.

"TEMMUZDA ENFLASYON, PİYASA BEKLENTİLERİNİ AŞABİLİR"



Enflasyon tarafında ise temmuz ayında olası sürpriz yükselişlere işaret eden Akçay, "Vergi ve yönetilen fiyatlardaki ayarlamalar temmuzda aylık enflasyona yüzde 1,5 katkı yapacak. Bu da temmuz ayında piyasa katılımcıları tarafından beklenen enflasyondan daha yüksek bir gerçekleşme olması ihtimalini artırıyor." diye konuştu.

Akçay son dönemde atılan swap adımlarını da değerlendirdi. Aktarım mekanizmasının işlevselliğini artırdıklarına dikkat çekti.

Firmaların enflasyon konusunda önemli bir görevi olduğuna da vurgu yapan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı, "Firmalar Merkez Bankası tahminlerini baz alarak hareket ederse sürecin maliyeti daha az olur." ifadelerini kullandı.

