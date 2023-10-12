TCMB Başkanı Erkan, Fed Başkanı Powell ile görüştü

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, Fed Başkanı Jerome Powell ile görüşme gerçekleştirdi.



TCMB Başkanı Erkan ve Fed Başkanı Powell'ın görüşmesi, Fas'ın Marakeş kentindeki Dünya Bankası Grubu ve IMF Yıllık Toplantıları kapsamında gerçekleştirildi. Görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü.



Erkan, Marakeş görüşmeleri kapsamında, Brezilya Merkez Bankası Başkanı Roberto Campos Neto ile de bir araya geldi.



TCMB Başkanı Erkan, Barclays ve Deutsche Bank'ın organize ettiği yatırımcı toplantılarına da katıldı.



Erkan'ın Marakeş programı; BlackRock, JP Morgan ve Goldman Sachs yatırımcı toplantıları ile devam ediyor.

