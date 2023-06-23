TCMB Başkanı Erkan: Fiyat istikrarı, finansal istikrar için çok önemli

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, İstanbul Finans Merkezi'nde banka yöneticileriyle bir araya geldi.

Erkan açıklamasında şunları söyledi:

"Enflasyonla mücadele etmek için tüm ekonomik birimlerimiz kollarını sıvamıştır. Bun istikrarlı ve kararlı bir şekilde, hedefe yönelik bir şekilde yapacağımızdan eminim. Bunun için de fiyat istikrarı finansal istikrar için çok önemli. Hem fiyat istikrarı hem de finansal istikrarı sağlayarak enflasyonla mücadele edeceğiz."

Merkez Bankası Başkanlığı'nda görev değişiminin ardından ilk kez toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu dün 27 ayın sonrasında ilk kez faiz artırdı. Merkez Bankası, politika faizini, 6,5 puan artışla yüzde 8,5'ten yüzde 15'e çekti.