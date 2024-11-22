TCMB Başkanı Fatih Karahan, İSO Meclisi toplantısına katılacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 27 Kasım Çarşamba günü İstanbul Sanayi Odası (İSO) kasım ayı olağan meclis toplantısına katılacak.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, İSO Meclisi toplantısına katılacak

TCMB Başkanı Karahan, " Politikalarının Sanayimiz, Üretim Hayatımız ve Finansal İstikrar Açısından Önemi" ana gündemiyle düzenlenecek İSO Meclis toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Odakule Fazıl Zobu Meclis Salonu’nda İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın açılış konuşmasını yapacağı toplantı, saat 15.00'te başlayacak.

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