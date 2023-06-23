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TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, bankacılarla görüşüyor

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan bugün İstanbul'da banka yöneticileriyle biraraya geldi.

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, bankacılarla görüşüyor
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Başkanı Hafize Gaye Erkan, İstanbul'da bankaların yöneticileriyle biraraya geldi.

Toplantıda, bankacılık sektörünün sorunları masaya yatırılacak. Erkan, bankacıların talep ve sorunlara çözüm önerilerini dinleyecek.

Merkez Bankası Başkanlığı'nda görev değişiminin ardından ilk kez toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu dün 27 ayın sonrasında ilk kez faiz artırdı. Merkez Bankası, politika faizini, 6,5 puan artışla yüzde 8,5'ten yüzde 15'e çekti.

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