TCMB Başkanı Karahan: Dezenflasyonda kararlılığımız değişmiyor

Merkez Bankası Başkanı Mehmet Karahan "Başta enerji ve ulaştırma hizmet fiyatlarında olmak üzere savaşın etkilerini hissediyoruz." dedi.

Karahan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sunum yaptı.

Karahan "Nitekim Nisan ayında da bu durumun enflasyon üzerindeki etkilerini net bir biçimde gördük. Enerji kaynaklı etkilerin kısa vadede devam edeceğini düşünüyoruz. Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor. Önümüzdeki dönemde de tüm para politikası araçlarını temel amacımız olan

fiyat istikrarı doğrultusunda kullanmaya devam edeceğiz." dedi.



"ENFLASYON YÜKSEK SEYREDİYOR"

Enflasyonun yüksek seyrettiğine değinen Karahan "Enflasyon yüksek seyrini korumakta. Göstergelerin son üç aylık ortalamaları enflasyonun ana eğiliminde bir miktar yükselişe işaret ediyor. Enerji yıllık enflasyonu son iki ayda 19 puan artış gösterdi." ifadesini kullandı.