TCMB Başkanı Karahan: Dezenflasyonda kararlılığımız değişmiyor
05.05.2026 15:50
Son Güncelleme: 05.05.2026 15:54
Merkez Bankası, İran savaşının etkilerinin görüldüğünü söyledi.
Merkez Bankası Başkanı Mehmet Karahan, ABD-İran savaşı nedeniyle yükselen enflasyona yönelik olarak kararlılıklarının değişmediğini söyledi.
Merkez Bankası Başkanı Mehmet Karahan "Başta enerji ve ulaştırma hizmet fiyatlarında olmak üzere savaşın etkilerini hissediyoruz." dedi.
Karahan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sunum yaptı.
Karahan "Nitekim Nisan ayında da bu durumun enflasyon üzerindeki etkilerini net bir biçimde gördük. Enerji kaynaklı etkilerin kısa vadede devam edeceğini düşünüyoruz. Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor. Önümüzdeki dönemde de tüm para politikası araçlarını temel amacımız olan
fiyat istikrarı doğrultusunda kullanmaya devam edeceğiz." dedi.
"ENFLASYON YÜKSEK SEYREDİYOR"
Enflasyonun yüksek seyrettiğine değinen Karahan "Enflasyon yüksek seyrini korumakta. Göstergelerin son üç aylık ortalamaları enflasyonun ana eğiliminde bir miktar yükselişe işaret ediyor. Enerji yıllık enflasyonu son iki ayda 19 puan artış gösterdi." ifadesini kullandı.