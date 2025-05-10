TCMB Başkanı Karahan: Enflasyondaki düşüş devam ediyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, ana eğilim göstergelerinin dezenflasyon sürecinin devamına işaret ettiğini belirtti.



Karahan, Boğaziçi Üniversitesi tarafından düzenlenen Finans Zirvesi 2025'te konuştu.

"BELİRSİZLİKLER ARTTI"



Karahan, küresel finansal kriz sonrası belirsizliği artıracak birçok gelişme yaşandığına işaret ederek, "Küresel ticaret politikası belirsizliği son dönemde tarihsel olarak yüksek seyretmektedir." dedi.

"GELİŞMEKTE OLAN PİYASALARDAN ÇIKIŞ VAR"



TCMB Başkanı Karahan, küresel belirsizlik dönemlerinde gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışları gözlendiğine işaret etti.



Yüksek borçlanmanın kırılganlıkları artırabildiğini belirten Karahan, gelişmekte olan ülkelerin ekonomi politikalarında çoklu enstrüman kullanımının arttığına, politika faizi yanında makroihtiyati araçlar ve döviz müdahaleleri de kullanıldığına dikkat çekti.

"TEDBİRLER DESTEK VERDİ"



Türkiye'de sıkı parasal duruşun makroihtiyati tedbirler ve likidite yönetimi ile desteklediğini söyleyen Karahan, "Proaktif ve piyasa işleyişi içinde attığımız adımlar sıkı para politikası duruşunu destekledi. Artan belirsizliğe karşın portföy tercihlerinde dövize yönelim sınırlı oldu." dedi.



Karahan, konuşmasına şöyle devam etti:



-Sıkı para politikası duruşumuz rezervleri desteklemektedir, finansal koşullardaki sıkılık devam etmektedir.

-Maliyet artışları yavaşlamaktadır. Beklentiler, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.



-Bireysel kredi büyümesi ocak ayından sonra ılımlı seyir izlemiştir.

Ticari kredi artışı büyüme sınırları ile uyumludur.



-Yurt içi talep ivme kaybetmekle beraber öngörülenin üzerinde seyretmektedir.



-Enflasyondaki düşüş süreci devam etmektedir. Ana eğilim göstergeleri dezenflasyon sürecinin devamına işaret etmektedir.

-Temel mallarda güçlenme eğilimi izlenmektedir.



-Mal enflasyonundan sonra hizmet enflasyonundaki düşüş de belirginleşmektedir.



-Geçmişe endeksleme eğilimi güçlü kalemler, hizmet enflasyonunu yukarı çekmektedir.



-Emtia fiyatlarındaki düşüşün dezenflasyonu desteklemesi beklenmektedir.

