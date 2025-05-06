TCMB Başkanı Karahan: Enflasyonun ana eğilimi geriledi

Türkiye ekonomisine ilişkin son yıllarda getirilen kurallar meyvelerini vermeye başladı. Enflasyonla mücadele kapsamında alınan önlem ve tedbirlerle birlikte enflasyon baz etkisi nedeniyle düşüş yaşamaya devam ediyor.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerini bilgilendirici sunumda bulundu.



Karahan'ın açıklamaları şöyle:



Enflasyonun ana eğilimi geriledi. Hizmet enflasyonundaki düşüş belirginleşti. Enflasyon beklentileri gerileme eğilimine girdi.



Önümüzdeki dönemde de para politikasındaki kararlı duruşumuzu sürdüreceğiz.



Devamını sağlayacak şekilde hareket edeceğiz.

Nisan ayında finansal piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle

ana eğilimde kendi hesaplamalarımıza göre bir yükseliş izledik.



Göstergeler yıllıklandırılmış enflasyonun yüzde 30’un biraz üzerinde olduğunu ima ediyor.



Bu da bize dezenflasyonun süreceğini gösteriyor.

Son dönemde finansal piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle ise nisan ayında enflasyon beklentilerindeki iyileşme duraksadı.



Enflasyon beklentileri dezenflasyon patikamızın üzerinde seyretmeye devam ediyor.



Bu görünüm para politikasındaki sıkı ve kararlı duruşumuzu korumayı

gerekli kılıyor.

Sıkı para politikası duruşumuz enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar da sürecek.