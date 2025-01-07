TCMB Başkanı Karahan, iş dünyasıyla buluşacak

Merkez Bankası Fatih Karahan, Eskişehirli iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarıyla buluşacak.

TCMB Başkanı Karahan, iş dünyasıyla buluşacak

Türkiye Cumhuriyet () Başkanı Dr. , 17 Ocak Cuma günü Eskişehir’de Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm Toplantısı düzenleyecek.

TCMB'den edinilen bilgiye göre, TCMB Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm toplantıları 17 Ocak'ta Eskişehir’den başlayacak.

TCMB Başkanı Karahan, düzenleyeceği Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm Toplantısı kapsamında Eskişehirli iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek.

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