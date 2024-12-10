TCMB Başkanı Karahan: Sıkı duruşumuz rezervlere olumlu yansıdı

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, dün Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nda "Parasal sıkılaşma ve makrofinansal istikrar" başlıklı sunum yaptı. Sunum bankanın internet sitesinde yayımlandı.



Sunumum girişinde parasal sıkılaşmanın hedeflenen iyileşme alanları enflasyon, rezerv ve KKM olarak üç ana başlıkta toplandı.



Karahan, sunumunda bu üç ana başlık altında rezerv için "Sıkı para politikası duruşumuz rezervlere olumlu yansıdı." dedi. Bir diğer başlık olan KKM için "KKM bakiyesi azaldı ve Türk Lirası mevduatın payı arttı." ifadesini kullandı.



Karahan, brüt uluslararası rezervlerin Mayıs 2023'ten Kasım 2024 sonuna kadar yaşanan artışın 59,3 milyar dolar olduğu bilgisini verdi.

Aynı dönemde swap hariç net rezerv artışının ise 106,4 milyar dolara yükseldiğine dikkat çekildi.



Sunuma göre KKM Ağustos 2023'teki 143 milyar dolarlık rekorundan bugüne 107 milyar dolar azalarak 36 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde TL mevduatın toplam mevduat içindeki payı yüzde 31,6'dan yüzde 57,3'e yükseldi.



Enflasyon bölümünde ise dezenflasyon sürecinin devam etmekte olduğuna dikkat çekildi. TCMB, bu yıl sonu yüzde 44 ve 2025 sonu için yüzde 21 olan güncel enflasyon tahmini bu sunumda da paylaştı.



Karahan, sunumda enflasyonun ana eğilimindeki yavaşlamanın sürdüğünü ve temel malların görece olumlu seyrini sürdürdüğünü belirtti.