TCMB Başkanı Karahan'dan faiz indirimi beklentilerine yanıt

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, faiz indirimlerini tartışmadan önce bu yılın da ötesinde enflasyon hedeflerini tutturabileceklerinden emin olmak istediklerini belirtti.



Bloomberg'de yer alan habere göre Karahan, erken faiz indirimi konusunda endişeli yabancı yatırımcılara bugüne kadarki en net mesajını verdi.



TCMB Başkanı Karahan, Bloomberg'e verdiği röportajında, enflasyonda bu yılki hedefi tutturmak için ne gerekiyorsa yaptıklarını belirtti.



Enflasyon beklentilerinde iyileşme beklediklerini dile getiren Karahan, politika faizleri konusunda atılacak her adımın 2025 ve sonrası enflasyon hedefini tutturacak şekilde ayarlanması gerektiğini ifade etti.



"Lira'nın reel olarak değer kazanması için mühendislik yapmıyoruz" diyen Fatih Karahan, bunun sıkı para politikasının bir sonucu olduğunu bildirdi.



Karahan, "Bu yılki hedefe ulaşmak güvenilirlik kazanmak açısından kritik önem taşıyor ve bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Bunun nihai hedef olmadığını da belirtmek gerekir." dedi.



Hanehalkı ve şirketlerin beklentilerinde net iyileşmeler görmek istediklerini belirten Karahan, "Böylece enflasyon beklentilerinin dezenflasyon sürecini destekleyeceği konusunda biraz rahatlayabiliriz." şeklinde konuştu.



Karahan, enflasyonki düşüşün devam edeceği sonucuna varmak için "erken" olduğunu söyledi.



Merkez Bankası rezervlerine de değinen Karahan, "Rezerv pozisyonumuzu iyileştirmeye devam edeceğiz. Fiyat istikrarına her zaman öncelik vermeye ve piyasa koşulları elverdikçe rezerv biriktirmeye devam edeceğiz." dedi.