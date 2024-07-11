TCMB Başkanı Karahan'dan kira enflasyonu açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, JPMorgan yatırımcı toplantısı sunumunda öncü göstergelerin kira enflasyonunda yavaşlamaya işaret ettiğini belirtti.



Karahan, sıkı para para politikası duruşunun devam ettiğini belirterek, "Enflasyon göstergeleri ana eğilimin gerilediğine işaret ediyor. Yurt içi talep normalleşme işaretleri gösteriyor. Sürdürülebilir bir dezenflasyon döneminin eşiğindeyiz" dedi.



Cari işlemler dengesinde iyileşmenin devam ettiğini belirten Karahan, "Yurt içi swaplardaki düşüş parasal aktarım mekanizmasını güçlendirdi. Çeşitli araçlar kullanarak fazla likiditeyi aktif olarak sterilize ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Karahan, tüketici kredilerinde büyümenin ılımlı hale geldiğini, ticari krediler tarafında ise TL kredilerin öncülüğünde büyümenin önemli ölçüde yavaşladığını belirtti.