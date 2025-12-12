TCMB Başkanı Karahan'dan sıkı duruş mesajı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, "Sıkı para politikası duruşumuzu sürdüreceğiz." dedi.

Ankara'da gerçekleşen TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı'nda konuşan TCMB Başkanı Karahan ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Karahan, "Fiyat istikrarının sağlanması amacı doğrultusunda aldığımız mesafeyi önemsiyoruz. Hem kısa dönem göstergeler hem de orta vadeli görünüm bize dezenflasyonun sürdüğünü ve süreceğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

Sözlerine "Bu düşüşün kalıcılığını sağlamak için sıkı para politikası duruşumuzu sürdüreceğiz. Geldiğimiz noktada ekonomideki büyümenin, kompozisyonun değişerek devam ettiğini görüyoruz." sözleriyle devam etti.



"ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK DÜŞÜYOR"

Yüksek enflasyonun etkilerine değinen Karahan "Yüksek enflasyon zaman zaman büyümeyle birlikte gelse de, aynı zamanda istikrarsızlık anlamına geliyor, öngörülebilirlik son derece düşüyor. Fiyat istikrarı öngörülebilirliğin tesisi, faizlerin kalıcı olarak düşmesi ve uzun vadeli yatırım yapılabilir hale gelmek demek." dedi.

"BÜYÜME OYNAK SEYREDİYOR"

Enflasyonlu dönemlerde büyümenin çok oynak olduğuna değinen Karahan "Yüksek enflasyon dönemlerinde büyümenin çok oynak olduğunu görüyoruz. Yüksek enflasyon döneminde yüzde 5'lerde olan yatırım büyümesi, 2004'ten sonraki 10 yılda sıkı para politikasına rağmen yüzde 8'lere ulaştı. Fiyat istikrarında yıllık yüzde 4,5 büyüyen özel tüketim, 2022 sonrası yüksek enflasyon döneminde yüzde 10 arttı" değerlendirmesinde bulundu.

"YATIRIM-TÜKETİM DENGESİ SAĞLIKLI SEYREDECEK"

Karahan "Fiyat istikrarını sağladığımızda büyüme kompozisyonunun geçmişte olduğu gibi düzeleceğini, yani yatırım tüketim dengesinin çok daha sağlıklı seyredeceğini düşünüyoruz." sözlerini söyledi.