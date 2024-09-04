TCMB faiz toplantısı ne zaman? 2024 Eylül Merkez Bankası faiz açıklaması

Yurt içinde gözler TCMB'nin para politikası kararlarına çevrildi. Temmuz ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu. İşte, TCMB Eylül 2024 faiz kararının açıklanacağı tarih...



TCMB EYLÜL TOPLANTISI NE ZAMAN?



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, faiz kararını belirlemek üzere Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bir kez daha bir araya gelecek.



Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı bu ay, 19 Eylül 2024 tarihinde yapılacak.



MERKEZ BANKASI NE ZAMAN FAİZ İNDİRECEK?



Yabancı bankalar, büyüme ve enflasyon verilerinin ardından Türkiye ekonomisini değerlendirdi. Citi, Türkiye ekonomisindeki yavaşlamanın devam edeceğini vurgulayarak, erken gevşeme riskine dikkat çekti. Morgan Stanley ise faizde bu yıl değişiklik beklemediğini açıkladı.



Yabancı bankalar, büyüme ve enflasyon verilerinin ardından Türkiye ekonomisini değerlendirdi.



Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,5 ile beklentilerin altında büyüdü. Beklentilerin ekonomik büyümenin yüzde 2,95 civarında gerçekleşmesi yönündeydi. Büyümedeki yavaşlamada sıkı para politikasının etkisi hissedildi.



Enflasyon ağustosta aylık bazda yüzde 2,47 ile beklentilere paralel arttı. Bu artışta konutlarda kullanılan doğalgaza yapılan zam etkili oldu. Yıllık enflasyon ise yüzde 61,78'den yüzde 51,97'ye geriledi.



Citi Research, Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekte daralmasını ve dördüncü çeyrekte zayıf seyretmesini beklediğini açıkladı. Analizde sıkılaşan finansal koşullar, özel tüketimdeki normalleşme ve ihracattaki zayıflamalara dikkat çekti. Ekonomistler erken bir gevşeme riskine de vurgu yaptı.



Politika yapıcılar için stagflasyon benzeri bir ortamı yönetmenin zor olacağını belirten analistler, kasım ayına kadar Merkez Bankası'nın beklemede kalacağını tahmin etti. Analizde yıl sonunda politika faizi için yüzde 45 öngörüsünde bulunuldu.



Morgan Stanley ise Türkiye'de politika faizinin bu yıl değişmeyeceği yönündeki beklentisini korudu.



İç talepte yaşanan yavaşlamanın hızı konusunda rahat olduğunu belirten banka, enflasyon verisinin TCMB yönlendirmeleri ve piyasa beklentileri ile uyumlu olduğunu açıkladı.



Raporda hizmet enflasyonundaki yüksek ve yapışkan seyretmesi ile enerji kalemlerinde artışların yansımalarına dikkat çekildi. Yavaşlayan talebin ekim ayıyla birlikte daha görünür olacağı ifade edilirken, 2024 yıl sonu için enflasyon tahminini yüzde 42,4 olarak açıkladı.