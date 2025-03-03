TCMB (Merkez Bankası) faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 PPK Mart toplantı tarihi

Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararında olacak. Ocak ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 47,50'den 45'e düşürülmüştü. İşte, 2025 PPK toplantı takvimi...



TCMB FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Merkez Bankası, Şubat ayında toplantı yapmayacağı için bir sonraki faiz kararını 6 Mart 2025'te açıklayacak.



Para Politikası Kurulu'nun gerçekleştireceği toplantının ardından alınan kararlar, aynı gün saat 14:00'te kamuoyuna duyurulacak.



BU YILIN İLK FAİZ KARARI



2025 yılının ilk PPK toplantısı 23 Ocak'ta gerçekleştirilmiş ve politika faizi 250 baz puan indirilerek %45 seviyesine çekilmişti.