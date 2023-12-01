TCMB, reeskont iskonto ve avans işlemlerinde uygulanacak faizi artırdı

Merkez Bankası, reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı ile avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını 5 baz puan artırdı.



TCMB'nin söz konusu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.



Buna göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerde yıllık uygulanacak iskonto faiz oranı yüzde 40,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı da yüzde 41,75 olarak tespit edildi.



Söz konusu karar, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.



Merkez Bankası söz konusu faiz oranlarını en son 1 Kasım'da 5 baz puan yükseltmişti.

