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TCMB, "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayınladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuzda 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinin piyasa katılımcıları ve reel sektör için gerilerken, hanehalkı için yükseldiğini bildirdi.

TCMB, "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayınladı
TCMB'nin Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı: Yıl sonu enflasyon beklentisi geriledi

TCMB'nin Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı: Yıl sonu enflasyon beklentisi geriledi

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TCMB, Temmuz 2024'e ilişkin "Sektörel Beklentileri"ni yayınladı.

Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde edildi.

Buna göre, temmuzda 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,8 puan azalarak yüzde 30 seviyesine, reel sektör için 1,2 puan düşerek yüzde 55 seviyesine gerilerken, hanehalkı için 0,5 puan artarak yüzde 72 seviyesine yükseldi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 4,2 puan azalarak yüzde 29,3 seviyesinde gerçekleşti.

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