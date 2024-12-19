TCMB'den döviz kararı: Sıfır zorunlu karşılık uygulaması uzatıldı

Zorunlu karşılığa (ZK) tabi yabancı para yükümlülükler için geçici uygulama maddesinde değişikliğe gidildi.



Yabancı para yükümlülüklerde sıfır olarak uygulanan ZK oranının süresi bir yıl uzatıldı. Bu orana tabi olabilme kriteri olan 6 aylık vade sınırı süresi ise 1 yıla çıkarıldı.



Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve zorunlu karşılıklar hakkında tebliğde değişiklikler yapan Merkez Bankası tebliğine göre, yurt dışı bankalara ait olanlar hariç olmak üzere mevduat/katılım fonları dışında kalan ve tebliğin zorunlu karşılığa tabi kalemleri belirleyen 4. maddesi 1. fıkrasında sayılan yükümlülüklerden, 1 yıldan uzun vadeli olanlar için ZK oranı 19 Aralık 2025 tarihine kadar yüzde sıfır olarak uygulanacak.



Bu tarih, değişiklik öncesi 20 Aralık 2024 olarak belirlenmişti.



Aynı maddeye eklenen fıkraya göre ise bu fıkrayı ihdas eden tebliğ ile bu madde kapsamı dışına çıkarılan yükümlülükler vadeleri sonuna kadar Merkez Bankasınca belirlenecek hesaplama yöntemine göre bu uygulama kapsamında dikkate alınmaya devam edilecek. Tebliğ 21 Aralık'ta yürürlüğe girecek.