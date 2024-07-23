TCMB'den fazla likidite için yeni adım

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasada oluşan Türk Lirası fazlalığının sterilize edilmesine yönelik yeni bir adım attı.

Bankalara gönderilen talimata göre, uygulanmakta olan para ve kur politikası çerçevesinde sterilizasyon araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla satım yönlü altın karşılığı TL swap ihalelerine (valör tarihinde TCMB'nin TL karşılığı altın satışı) başlanmasına karar verildi.

Ayrıca, satım yönlü döviz karşılığı TL swap ihalelerine (valör tarihinde TCMB'nin TL karşılığı döviz satışı) başlanması kararlaştırıldı.

Ekonomistler, TL likidite fazlasına yönelik yeni adımlar atılmasını bekliyordu.



Merkez Bankası, faiz karar metninde, likidite koşullarının muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlendiği belirtmişti. Açıklamada, "Sterilizasyon araçları, gerektiğinde çeşitlendirilerek etkin şekilde kullanılacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.