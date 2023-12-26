TCMB'nin TL depo alım ihalesine 130 milyar liralık teklif

TCMB TL depo alım ihalelerine devam ediyor.



TCMB'nin bugün açtığı 60 milyar liralık TL depo alım ihalesinde gerçekleşen tutar 59 milyar 999 milyon 800 bin lira olurken, ihaleye 130 milyar 263 milyon liralık teklif geldi.



İhalede, minimum faiz oranı yüzde 41,85, maksimum faiz oranı yüzde 42,35, ortalama faiz oranı ise yüzde 42,27 olarak ilan edildi.



TCMB, geçen hafta cuma günü 17 yıl sonra ilk kez Türk Lirası depo alım ihalesi düzenlemişti.



TCMB'nin 2006'dan beri ilk kez düzenlediği ihale kullandığı sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırmak için devreye alındı.



DEPO ALIM İHALESİ NEDİR?



Türk Lirası depo alım ihalesi, Merkez Bankası'nın, Türk Lirası likidite fazlalığını giderme konusundaki etkinliğini artırmak için bankalardan ihale yöntemi ile Türk Lirası depo alma işlemleridir.