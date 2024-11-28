Tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? Tediye 2. taksit ödeme tarihi

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2024 yılında verilecek olan ilave tediyenin ikinci taksit ödemeleri yaklaşıyor. Buna göre, devlet ve bağlı müesseselerde çalışan işçilere 2024'te verilecek ilave tediyenin ikinxi yarısı 13 Aralık'ta verilecek.

TEDİYE ÖDEMESİ NE DEMEK?



Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.