Tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? Tediye 2. taksit ödemeleri tarihi
6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2024 yılında verilecek ilave tediyenin sürelerinin belirlenmesi hakkında Cumhurbaşkanı kararı geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Tediye 2. taksit ödemeleri aralık ayında gerçekleştirilecek. Peki, tediye 2. taksit ödemeleri ne zaman yapılacak?
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2024 yılında verilecek olan ilave tediyenin birinci yarısı 14 Haziran tarihinde ödenmişti. Kamu çalışanları ek ödemelerin 2. taksit tarihini merak ediyor.
İKİNCİ TAKSİT ARALIK AYINDA
Ödemenin ikinci yarısı ise 13 Aralık tarihinde yapılacak ve işçiler tediye ödemelerini iki taksit halinde almış olacak.
TEDİYE ÖDEMESİ NE DEMEK?
Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.
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