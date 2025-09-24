Tehlikeli yük yönetmeliğinde yeni düzenleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tehlikeli Yüklerin Denizyoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Yönetmeliğinde değişiklik yaptı.



Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, kıyı tesislerinin Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesi (TYUB) işlemlerinde yeni kolaylıklar getirildi. Mevcut alanlara ilave yapılması durumunda yalnızca denetim ücreti alınacak.



Ayrıca, dolu konteyner brüt ağırlık tespiti (DBA) yetki belgesi için sıkı kurallar getirildi. Tartım hatası yapan veya ücret ödemelerini aksatan operatörlerin belgeleri askıya alınacak ya da iptal edilecek.



Yeni düzenleme ile birlikte;



DBA tartımında artı/eksi yüzde 5’ten fazla hata yapan operatöre 25 bin 419 TL,



Belgesi iptal edilmesine rağmen tartım yapmaya devam edenlere 100 bin TL,



Tartım yapmadan belge düzenleyenlere ise 100 bin TL idari para cezası uygulanacak.



Liman başkanlıkları da kıyı tesislerinde program dışı denetimleri en fazla bir yıl aralıklarla yapacak.



Düzenleme, yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.