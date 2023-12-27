Tek oranlı KDV çağrısı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyet, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ziyaret etti. Buradaki ziyaretinde konuşan Baran, "Farklı KDV oranları reel sektörü zorluyor. Tek oranlı KDV uygulamadaki zorlukları ve karmaşıklıkları ortadan kaldırır" ifadelerini kullandı.



"TİCARİ KREDİ KARTINDA TAKSİT ARTIRILSIN"



Baran, çekin uygulamada yaşanan sıkıntılar nedeniyle artık güvenilir bulunmadığını ve ödeme aracı olarak tercih edilmediğini, bu nedenle ticaretin ticari kredi kartlarıyla yürütüldüğünü belirterek, "Türk reel sektörü, belki de dünyada ilk ve tek örnek olarak uzun yıllar çeki vadeli ödeme aracı olarak kullandı. Ancak çekte yaşanan sıkıntılar nedeniyle vadeli bir başka ödeme aracına ihtiyaç doğuyor. Bu nedenle ticari kredi kartlarına uygulanan taksit sayısının artırılmasını talep ediyoruz" dedi.



"KREDİ KARTINA ÖDEME LİMİTİ KALDIRILSIN"



Kredi kartıyla gerçekleştirilen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim ödemelerinde bankaların komisyon almaması talebini de dile getiren Baran, "Kredi kartıyla vergi ödemelerinde limitin kaldırılması, SGK ödemelerinde komisyon alınmaması tahsilatların artışına da katkı sağlayacaktır" diye konuştu.



Baran, vergisini düzenli ödeyen mükelleflere yönelik Gelir İdaresi Başkanlığı'nın gerçekleştirdiği indirim uygulama prosedürünün azaltılması talebini de aktardı.



