Tek tek gezmeye artık gerek yok. Tüm market fiyatları tek uygulamada

TÜBİTAK tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Merkez Bankası iş birliğiyle geliştirilen “Market Fiyatı” uygulaması vatandaşlar için kolaylık sağlamaya devam ediyor.

Uygulamada Türkiye genelindeki marketlerle yer alan yaklaşık 50 bin ürünün fiyat bilgisi yer alıyor. "Market Fiyatı” üzerinden artık ürün arayarak marketler arasındaki fiyat farkları görülebilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“marketfiyati.org.tr, 50 bine yakın ürünün fiyat bilgisini tek platformda buluşturarak alışverişte şeffaflığı güçlendiriyor; doğru ve hızlı karşılaştırma imkânı sunuyor. Mobil uygulamamız, barkod okuyucu özelliğiyle market rafında anında fiyat karşılaştırması yapılmasına da imkân sağlıyor. Hayatı kolaylaştıran dijital çözümlerle vatandaşımızın yanında olmayı sürdüreceğiz.”

Uygulama, Android ve iOS platformları üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor.