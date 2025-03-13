Tekfen Holding'de sürpriz: İki kurucu aile hisselerini sattı

Tekfen Holding'in üç kurucusundan ikisinin aileleri hisse satışı gerçekleştirdi.



Yıllık cirosu 58 milyar lirayı bulan şirket, Feyyaz Berker, Nihat Gökyiğit ve Necati Akçağlılar tarafından kurulmuştu. Akçağlılar ve Gökyiğit aileleri hisselerini satarak şirketten ayrıldı.



Şirketten 11 Mart'ta Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, kurucu ortaklardan Necati Akçağlılar’ın eşi Cansevil Akçağlılar'ın yüzde 6,5 paya denk gelen hisselerini Can Holding’e sattığı belirtildi.



Satın almaya birlikte Can Holding'in doğrudan ve dolayı Tekfen'deki payı yüzde 15,5'e yükseldi.



Şirketten dün yapılan açıklamada ise Gökyiğit ailesinin de hisse satışı yaptığı ortaya çıktı. ARY Holding'den yapılan açıklamada Ali Nihat Gökyiğit Yatırım Holding A.Ş.’nin yüzde 100’ünün devralındığı belirtildi. Holdingin Tekfen'deki doğrudan ve dolayı payının yüzde 19,86'ya yükseldiği ifade edildi.



Öte yandan Tekfen Holding'in kurucularından Feyyaz Berker'in varislerinin yüzde 25'lik hissesini elinde bulunduruyor.

