200 milyar dolarlık yatırım iddiasına yalanlama

Sosyal medya şirketi Meta, yapay zekaya dev yatırım yapacağı iddia edildi.



WhatsApp, Instagram ve Facebook'ın çatı şirketi Meta'nın yapay zeka projeleri için dev bir veri merkezi kampüsü inşa etmeyi planladığı öne sürüldü.



The Information'ın haberinde şirketin yöneticileri, tesisin Louisiana, Wyoming veya Texas gibi eyaletlerde inşa edilmesini değerlendirdiği belirtildi.



Meta sözcüsü ise söz konusu yatırım iddialarını yalanladı. Şirketin veri merkezi planlarının ve sermaye harcamalarının zaten açıklandığını belirterek, bu haberlerin tamamen spekülasyon olduğunu ifade etti.



Meta CEO’su Mark Zuckerberg, şirketin bu yıl yapay zeka altyapısını genişletmek için 65 milyar dolara kadar harcama yapmayı planladığını duyurmuştu.

