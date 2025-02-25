3,5 milyar dolarlık yatırımda sona doğru

Google ve Amazon destekli yapay zeka girişimi Anthropic'in yeni finansman turunda sona yaklaşıldı.



Şirket, yatırımcı görüşmelerinin ardından 3,5 milyar dolar almayı hedefliyor. Böylece finansman turunun ardından değerlemesini 61,5 dolara ulaşacak.



Wall Street Journal'in haberine göre Anthropic, yatırım turu ile başlangıçta 2 milyar dolar toplamayı hedefliyordu ancak görüşmeler sırasında miktarı artırmayı başardı.



Şirketin yatırımcıları arasında Lightspeed Venture Partners, Menlo Ventures, Bessemer Venture Partners, General Catalyst ve Abu Dhabi'den MGX in yer alması bekleniyor.



2021'de eski OpenAI çalışanları tarafından kurulan Anthropic, büyük dil modelleri gerliştirerek yapay zekada dikkat çeken şirketler arasında yer alıyor.



OpenAI'ın en büyük rakibi konumunda bulunan Anthropic, son olara Claude 3.7 Sonnet adlı yeni yapay zeka modelini yayınladı.



Yeni yapay modelinde sorular üzerine kullanıcıların belirlediği süre boyunca düşünüp yanıt verme özelliği bulunuyor.



Öte yandan Anthropic'in rakipleri de çalışmalarını sürdürüyor. Elon Musk’ın yapay zeka şirketi xAI, 10 milyar dolarlık yatırım turu için görüşmelerini sürdürdüğü belirtilirken, OpenAI 40 milyar dolarlık yatırım bekliyor.

